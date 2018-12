Über zu geringe Schülerzahlen kann das Brucker Gymnasium seit Jahrzehnten nicht klagen. Der Andrang auf die allgemeinbildende höhere Schule ist groß. „Nach der vierten Klasse verlassen uns dann aber doch viele“, erzählt der provisorische Direktor Martin Glatz, wie die Idee entstanden ist, die Oberstufe von Grund auf zu reformieren. Die meist sechs Klassen in der Unterstufe schrumpfen in der Oberstufe nämlich auf zwei bis drei Klassen zusammen.

Federführend von Sabine Puchinger geleitet, wurde daher in den letzten zweieinhalb Jahren in unzähligen Stunden an der Entwicklung von drei neuen Schulformen gearbeitet. Die Sport- und Geografie-Lehrerin hat eine Ausbildung zur Schulentwicklungsberaterin gemacht und ist „Schulqualität Allgemeinbildung“ (SQA)-Koordinatorin an der Schule. „Die bisherigen drei Schulformen gab es seit gefühlten 100 Jahren“, verweist Puchinger auf die bisherige Dreiteilung in Gymnasium, Naturwissenschaftliches und Wirtschaftskundliches Realgymnasium.

Auf Basis einer Schülerbefragung und der kritischen Frage „Was brauchen junge Menschen heute?“ wurde in zahlreichen „Denkwerkstätten“, zu denen alle Lehrer der Schule eingeladen waren, die neue Oberstufe erarbeitet. „Immer in enger Abstimmung mit der Landesschulinspektorin“, betont Puchinger.

Sabine Puchinger, Schulentwicklungsberaterin im Gymnasium

Ab dem kommenden Schuljahr steht für die Schüler nun wie gehabt in der dritten Klasse die erste Aufteilung in Gymnasium und Realgymnasium an. Letzteres teilt sich ab der fünften Klasse in die neuen Zweige Vital und Naturwissenschaft. „Bei alldem bleiben wir, was wir waren: eine AHS, die auf höchstem Niveau arbeitet“, betont Puchinger. Dazu gehört auch, dass die neuen Schulformen gleichwertig in ihren Anforderungen sein sollen, also auch gleich viele Schularbeiten und Wahlpflichtfächer mit sich bringen sollen.

Im Gymnasium soll die Zentralkompetenz wie bisher im Spracherwerb und in der Sprachkompetenz liegen. Zusätzlich zu den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch und Latein soll hier künftig ein neues Fach eingeführt werden: „KOMMEK“ steht für Kommunikation, Medien und Kultur und soll kreatives und auch journalistisches Schreiben zum Schwerpunkt haben. Geplant sind hier auch eine Reihe von internationalen Projekten und der dazugehörige Unterricht im Projektmanagement.

Im Realgymnasium Vital soll einerseits mehr Raum für Sport und Bewegung sein, andererseits eine fundierte naturwissenschaftliche Ausbildung in den Bereichen Ernährung und Lebensmittelwirtschaft geboten werden. Im neuen Fach „Theorie des Sports“ soll auch maturiert werden können. Neu sind hier auch Schularbeiten in Biologie und Physik.

Im Realgymnasium Naturwissenschaft soll der Schwerpunkt auf den sogenannten „MINT“-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sowie Labor liegen. Hier soll alles praxisnah und anwendungsorientiert ablaufen. Schularbeiten soll es auch im Fach computerunterstützte darstellende Geometrie geben.

Anmeldungen sind ab Jänner 2019 möglich.

