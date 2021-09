Bereits zum zweiten Mal haben Kurzentschlossene in Bruck die Möglichkeit, sich ohne Voranmeldung eine Corona-Impfung zu holen. Der Impfbus kommt nämlich nach einem ersten Termin vor wenigen Wochen, bei dem der Andrang groß war, am Donnerstag, dem 23. September, erneut nach Bruck. Der Bus wird wieder am Hauptplatz Station machen. Von 15 bis 18 Uhr kann man sich ohne Anmeldung impfen lassen.

Mitzubringen sind dazu lediglich die E-Card, ein Lichtbildausweis, wenn vorhanden ein Impfpass und der Aufklärungsbogen. Letzterer kann auch direkt vor Ort ausgefüllt werden.