Nicht erst einmal ist es an der Durchfahrtsstelle zwischen Haydn- und Schmerlinggasse in der Fuzo zu heiklen Situationen gekommen. Der Grund dafür ist in erster Linie, dass die Autofahrer die Fußgängerzone zu schnell queren.

VP-Verkehrsstadtrat Peter Zemann ließ daher nun Warnhinweise auf der Fahrbahn aufmalen. Das Dreieck und die Haltelinien sollen die Autofahrer sensibilisieren, aber wohl vor allem Radfahrer und Fußgänger auf die Gefahrenstelle aufmerksam machen. Zemann erhofft sich davon „mehr Sicherheit für Fahrradfahrer und Fußgänger“.