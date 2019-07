Der Wirtschaftsstammtisch ist in Bruck mittlerweile zu einer fixen Einrichtung geworden. Dieses Mal war es der Algenproduzent „Ecoduna“, der die anderen Unternehmer der Stadt in seinen noch neuen Produktionsstandort einlud, und seine neuesten Entwicklungen und Ziele präsentierte. Entsprechend groß war der Andrang, als Horst Hochstöger, Obmann des Unternehmer-Netzwerks, die Besucher des Stammtischs im Ecoduna-Gebäude begrüßte. „Unser Ziel ist es, Betriebe aus Bruck vor den Vorhang zu bitten und das Miteinander zu fördern“, erklärte Hochstöger, warum er den Wirtschaftsstammtisch gemeinsam mit der Stadtgemeinde weiterhin regelmäßig organisiert.

SP-Bürgermeister Gerhard Weil zeigte sich erfreut, dass so viele Unternehmer der Einladung gefolgt waren, und zollte dem Gastgeber dafür Anerkennung: „Ecoduna ist ja auch eine interessante Firma.“ Die Details zum weltweit einzigartigen Patent der Algenproduktion stellten Lisa-Marie Dormayer und Kerstin Stava, die seit Oktober den Sales- und Marketing-Bereich leitet, vor.

"Wir haben zwei neue Produkte auf den Markt gebracht"

Die Besonderheit der Ecoduna-Technologie ist die Art und Weise, wie die Algen in einem geschlossenen System produziert werden. Dadurch wird im Unterschied zu Algenzuchten in Asien, wo dies meist in Teichen geschieht, ein hoher Reinheitsgrad erzielt. Dementsprechend kommen die Ecoduna-Algen vor allem als Nahrungsergänzungsmittel, in Lebensmitteln, in der Kosmetik und in der Tiernahrung zum Einsatz.

Gefragt sind Algen wegen ihrer wertvollen Inhaltsstoffe wie Omega 3-Fettsäuren, Vitamine, Proteine und Antioxidantien. „Algen machen nur 0,2 Prozent der Pflanzenwelt aus, aber sie produzieren 50 Prozent des Sauerstoffs auf der Erde“, erklärte Dormayer, die darauf hinwies, dass in Bruck erstmalig eine ganzjährige Algenproduktion möglich ist und „erstmals Technologie, Forschung und Produktion aus einer Hand“ kommen.

Derzeit werde bei Ecoduna besonders an der Verbreitung der neuen Algen-Produkte am Markt gearbeitet. „Wir haben zwei neue Produkte für bestimmte Zielgruppen auf den Markt gebracht“, erklärte Kerstin Stava, die den Anwesenden die besonderen Vorzüge des neuen „Superfoods“ Alge näherbrachte. So werde derzeit daran gearbeitet, dass die Produkte in Gesundheitsinstituten und Fitnessstudios Verbreitung finden. In Apotheken sind sie es großteils bereits. Als nächster Markt nach Österreich werde die Schweiz in Angriff genommen.

Darüber hinaus verwies Stava auf die zahlreichen lokalen Betriebe, in denen die Algen bereits zum Einsatz kommen, wie im Brot der Bäckerei Krupbauer oder im Eis der Konditorei Petznek.