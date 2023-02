Fasching: Gilde sagt heuer „Sport ist Mord“

Die letzten beiden Jahre musste der Fasching in Bruck Pause machen. Heuer soll es wieder ordentlich närrisch zugehen in der Stadt. Dafür will die Brucker Faschingsgilde jedenfalls sorgen. An den Faschingssitzungen wird schon fleißig geprobt.

Bisher hing noch das Damoklesschwert über der Gilde, dass der Veranstaltungsort, nämlich die Stadthalle, nicht rechtzeitig die behördliche Genehmigung bekommen könnte. Das ist laut Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ), der gleichzeitig auch einer der Vizepräsidenten der Gilde ist, nun Geschichte.

Die Premiere der Faschingssitzungen samt traditioneller Schlüsselübergabe an den Faschingsbürgermeister Ferdl III. soll demnach plangemäß am Freitag, dem 10. Februar über die Bühne gehen können. Weitere Sitzungen finden am 11., am 17. und am 18. Februar statt. Beginn ist traditionell um 19.31 Uhr.

Das Motto lautet dabei heuer „Sport ist Mord“. Es wird sich auf die eine oder andere Weise wie ein roter Faden durch die Sketches, Witze und Tanznummern ziehen. Karten für das närrische Spektakel gibt es im Vorverkauf unter 0676/7890032. „Sichern Sie sich schnell noch Karten, solange der Vorrat reicht“, rührt der zweite Vizepräsident Christian Vymetal die Werbetrommel für die Faschingssitzungen.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.