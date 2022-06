Ferienspiel lebt wieder auf

Werbung Computer Köck Anzeige Sicher gegen Cyberkriminalität

Der letzte Schultag ist heuer auch gleichzeitig der erste Tag des Ferienspiels.

„Nachdem wir leider wegen Corona die letzten Jahre auf das Spektakel verzichten mussten, ist es heuer um so erfreulicher, ein feines Sommerprogramm für die Kids zu organisieren“, erklärt Stadtrat Swen Tesarek (SPÖ).

Das Programm ist vielfältig, wenn auch etwas kleiner ausgefallen, als in den Jahren vor Corona. Es beginnt mit dem großen Kinderflohmarkt in der Kirchengasse, auch Fischen mit dem Fischereiverein steht am Programm. In Bruck und Wilfleinsdorf finden Fußballturniere statt, außerdem darf gemeinsam gegrillt werden und eine Rätselrallye führt durch den Harrachpark. Das Westernfest im Lager gibt es heuer ebenso wieder wie ein Mega-Seifenblasen-Spektakel.

„Ich möchte allen teilnehmenden Vereinen und Veranstaltern ein herzliches Dankeschön dafür sagen, dass sie mit großem Einsatz und Engagement dafür sorgen, dass der Sommer für die Kinder in unserer Stadt so spannend und abwechslungsreich wird, wie es derzeit nur möglich ist“, erklärt Tesarek. Die Folder wurden bereits in den Schulen verteilt und sind natürlich in diversen Medien wie Instagram, Facebook und natürlich auf der Seite der Stadt Bruck online.

