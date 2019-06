Nur noch wenige Tage, dann starten für die Kinder die großteils wohl heiß ersehnten Ferien. Und damit auch wieder das Brucker Ferienspiel, das heuer in neuer Aufmachung vonstatten geht.

„Das Ferienspiel hat heuer ein komplett neues Design. Es ist kindgerecht und farbenfroh gestaltet“, ist SP-Stadtrat Swen Tesarek mit dem Ergebnis zufrieden. Gestaltet hat den Übersichts-Folder samt Internet-Aufritt heuer der Bruckneudorfer Christian Zenger. „Neu ist heuer auch ein eigener Facebook-Auftritt des Ferienspiels“, so Tesarek. Auf beiden Kanälen seien innerhalb weniger Tage mehr als 1.000 Zugriffe verzeichnet worden.

"Rund 20 Vereine und Veranstalter machen mit"

Die Folder wurden in allen Kindergärten und Volksschulen der Stadt verteilt und liegen im Rathaus und in anderen Gemeindeeinrichtungen auf. Das Programm ist wieder vielseitig. „Rund 20 Vereine und Veranstalter machen mit. Ihnen gilt mein Dank und meine Hochachtung, denn ohne sie wäre das ganze Ferienspiel nicht möglich“, betont Tesarek. Den Auftakt macht bereits am kommenden Samstag das Beach-Soccer-Turnier des Jugendzentrums beim Parkbad. Über den Sommer finden in Summe an die 40 Veranstaltungen statt. Für jedes teilnehmende Kind gibt es heuer Urkunden und Buttons. Der Abschluss des Ferienspiels soll beim Stadtfest am 31. August stattfinden.

Von der ÖVP kam übrigens im Gemeinderat Kritik daran, dass für die Gestaltung des Folders und des Internet-Auftritts keine Angebote von Brucker Firmen eingeholt wurden. „Christian Zenger hat nicht einmal das Gewerbe dafür“, bekrittelte VP-Obmann Alex Petznek, dass Zenger lediglich das Gewerbe „Pressefotografie und Fotodesign“ habe. SP-Stadtchef Gerhard Weil erklärte daraufhin, dass es Gewerbetreibenden erlaubt sei, Zusatzleistungen zu erbringen, die nicht in ihr Gewerbe fallen, sofern dies nicht mehr als 30 Prozent ausmache. Und auch Zenger betonte, dass er das, was er angeboten habe, auch dürfe.