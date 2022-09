Bruck Für Autos gesperrt: Brücke im Park ist zu morsch

Lesezeit: 2 Min Susanne Müller

Die Brücke ist für Kfz bereits gesperrt. Von Fußgängern und Radfahrern kann sie weiterhin genutzt werden. Die Sanierung ist bereits beschlossen. Foto: Susanne Müller

D ie Sanierung einer Brücke im Harrachpark in Bruck soll dieses Mal in Lärche erfolgen und wird rund 16.600 Euro plus Steuer kosten.