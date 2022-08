Hainburger Straße bleibt länger gesperrt

Seit Anfang Juli befindet sich die Baustelle für die Erweiterung des Fernwärme-Netzes in der Hainburger Straße. Seither ist diese Zufahrt ins Stadtzentrum für den Verkehr gesperrt. Mit dem Auto kommt man also nur über die Wiener Straße und die Burgenlandstraße zum Hauptplatz.

Eigentlich wäre geplant gewesen, den Abschnitt Hainburger Straße bis Ende August fertigzustellen. Die Einbauten unter der Erde haben sich allerdings als aufwendiger als gedacht herausgestellt, erklärt Verkehrsstadtrat Felix Böhm (Bürgerliste). Die Bauarbeiten werden dort also noch bis voraussichtlich Ende September andauern, wie die EVN informiert.

„Die Arbeiten sind schon weiter in Richtung Hauptplatz vorgerückt. Aber es befindet sich eine große Zahl an Anschlüssen in der Gasse, daher dauert es länger als geplant“, so Böhm. Die Durchfahrt durch die Hainburger Straße bleibt also weiterhin gesperrt. Anschließend soll die Baustelle in Richtung Stefaniegasse weiterwandern. „Der Kreuzungsbereich wird davor in Nachtarbeiten durchgeführt“, erklärt Böhm.

In Summe läuft das Projekt bis ins Jahr 2023. Die Verlegung der Leitungen geht weiter über die Schlossgasse, Burgenlandstraße und den Leithagürtel bis zum Körnerplatz und letztlich in die Lagerstraße. Letztendlich soll dadurch fast die gesamte Innenstadt mit Fernwärme versorgt werden können.

Die Verkehrsbehinderungen sollen in allen Bereichen so gering wie möglich gehalten werden, wird vonseiten der EVN betont. „Ich ersuche die Bevölkerung um Verständnis. Ich weiß, die Verkehrsmaßnahmen sind nicht erfreulich“, ist auch Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) nicht erfreut, dass der Bauzeitplan nicht eingehalten werden kann.

Im Herbst stehen jedenfalls noch weitere Behinderungen am Plan, spätestens dann, wenn die Baustelle die Burgenlandstraße und den Leithagürtel erreicht.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.