Jobsuche dauert deutlich kürzer

Exakt 1.211 Jobsuchende waren Ende November beim Arbeitsmarktservice (AMS) in der Bezirkshauptstadt Bruck vorgemerkt. Damit sank deren Zahl um 183 Personen oder rund 13 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen hält sich dabei mit 611 zu 600 Betroffenen in etwa die Waage.

Besonders erfreulich entwickelt sich laut AMS-Chef Herbert Leidenfrost der Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit. „Es ist den Beraterinnen und Beratern gelungen, deren Anzahl deutlich zu verringern“, lässt er wissen. So ging die Zahl jener Personen, die bereits länger als ein Jahr einen neuen Job suchen, im Vergleich zum Vorjahr um etwa 40 Prozent oder 134 Betroffenen zurück. Mit Ende November lag die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Brucker Raum bei 197.

Pessimistischer Ausblick für nahe Zukunft

Weiterhin hoch ist laut Leidenfrost die Dynamik am Arbeitsmarkt. So meldeten sich exakt 364 Arbeitsuchende im November an. „Stärker trifft es dabei gering qualifizierte Hilfskräfte mit wenig Spezialwissen“, erklärt der AMS-Geschäftsstellenleiter, „zeitgleich haben aber im November 378 Personen ihre Arbeitslosigkeit beendet.“ Doch laut Leidenfrost steht nun eine Trendumkehr des monatelangen Aufschwungs bevor.

„Mit den sinkenden Zahlen wird es in den nächsten Wochen vorbei sein. Das AMS rechnet mit einem spürbaren Anstieg. Je nach Witterungslage könnten in den nächsten Wochen bis zu 400 Saisonarbeitslose arbeitslos werden“, weiß der Arbeitsmarktexperte. Den ersten deutlichen Anstieg mit 100 zusätzlichen Jobsuchenden habe es bereits zu Dezemberbeginn gegeben.

Überfüllte Wartebereiche gab es in Bruck dennoch nicht. Die Mehrzahl meldet sich bereits mit den AMS Online Services an, sagt Leidenfrost, und verweist in diesem Zusammenhang auf das „e-AMS-Konto“. „Gleichzeitig kann auch ein Fixtermin für die Abgabe des Arbeitslosengeldantrages oder für ein persönliches Beratungsgespräch mitgebucht werden“, ergänzt er. Eine Arbeitslosenmeldung ist natürlich auch telefonisch unter der Nummer +43 50 904 340 möglich.

Mit Ende November waren jedenfalls 382 freie Jobs beim AMS gemeldet. „In den letzten Wochen wurden verstärkt Arbeitsstellen im Handel im Lagerbereich und im Dienstleistungsbereich gesucht“, berichtet der Brucker AMS-Chef. Alle Jobs gibt es übrigens tagesaktuell auf www.ams.at/allejobs .

