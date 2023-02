Kneipp-Verein geht neue Wege

Das druckfrische Frühjahrsprogramm des Kneipp Aktiv Clubs enthält zahlreiche sportliche Kurse. Ziel dabei ist, den Menschen zu einem gesünderen Lebensstil und zu mehr Wohlbefinden zu verhelfen. Die Palette reicht dabei von verschiedenen Yoga-Kursen über Wirbelsäulengymnastik bis hin zu Pilates und Beckenbodengymnastik. Wieder im Angebot sind auch mehrere Kurse für Kinder, so etwa das Sport- und Mentaltraining oder auch Fahrradspaß und -sicherheit.

Neu sind dieses Mal zwei Workshops, die über das normale Kursangebot hinausgehen. So gibt etwa Kerstin Platzer von „Raumkonzept by Kerstin“ in ihrem Workshop „Wohlfühl-Raum & Wohnfühl-Tipps“ am 24. März Tipps zur Raumgestaltung beim Kapön-Heurigen Windholz. Der Workshop beginnt um 17 Uhr und dauert drei Stunden.

Einem ganz anderen Thema widmet sich die „Kräuterhexe“ Carina Kohlert. Mit ihr kann man sich am 24. April um 17 Uhr auf eine Wildkräuterwanderung durch den Harrachpark begeben. Anschließend zaubern die Teilnehmer gemeinsam ein Kräutermenü. Dazu gibt es eine Weinverkostung von Winzer Thomas Windholz.

Alle Infos zum Programm gibt es unter www.kneipp-aktiv-bruck.at

