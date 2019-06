Grün-Gemeinderat Roman Kral machte sich bei Stadtchef Gerhard Weil gleich zu Beginn der Gemeinderatssitzung unbeliebt. Er fordert nämlich per Dringlichkeitsantrag Informationen zum Stadtfest, das heuer rund um das Akkuschrauber-Rennen geplant ist. Und ein Konzept für dessen finanzielle Bedeckung.

10.000 Euro seien im heurigen Budget für das Akkuschrauberrennen vorgesehen. „Diese Subvention wollen wir heute beschließen“, erklärte dazu SP-Bürgermeister Gerhard Weil. Weitere 2.000 Euro werde es nach der Abrechnung geben. „Den Klubsprechern wurde bereits ein Grobkonzept vorgelegt“, betonte Weil.

Ebendieses sei für Kral auch „stimmig, schlüssig und gut ausgearbeitet“ gewesen. „Stutzig gemacht hat mich aber die Grobkostenschätzung über 24.000 Euro. Am 3. Mai gab es dabei noch einen Fehlbetrag von gut 8.000 Euro“, holte Kral aus und betonte, dass bei der Aufstellung auch noch einige Details, wie der Auf- und Abbau und die Security gefehlt hätten, die ebenfalls noch „ins Geld gehen“ würden. Alles in allem sei für ihn klar: „Wir haben keine ausreichende budgetäre Bedeckung.“

"Wir geben nur die Subvention"

Weil verwies das Thema zurück in den Kulturausschuss von Stadtrat Swen Tesarek, der bei der Gemeinderatssitzung nicht anwesend war. „Wenn du damit nicht zufrieden bist, kannst ja du den Auf- und Abbau und die Security übernehmen“, ätzte Weil in Krals Richtung.

SP-Klubsprecher Josef Newertal wies in der Folge darauf hin, dass der Veranstalter des ganzen Fests der Energiepark sei. „Das ist ein wesentlicher Unterschied. Wir geben nur die Subvention.“

Kral warf daraufhin die Frage auf, ob der Veranstalter auch das finanzielle Risiko trage. Eine Frage, die in der Sitzung unbeantwortet blieb. Dafür handelte sich Kral vom Stadtchef eine herbe Rüge ein, weil er in den Raum gestellt hatte, dass Stadtrat Swen Tesarek womöglich bewusst auf einen anderen Termin geschickt worden sei, um der Diskussion übers Stadtfest im Gemeinderat auszuweichen. „Die andere Veranstaltung war schon länger bekannt als dein Dringlichkeitsantrag. Das war deine letzte Wortmeldung zum Dringlichkeitsantrag heute“, so Weil, der betonte, er habe der Aufforderung des Antrags Folge geleistet. Die Grünen sahen dies eindeutig anders. Sie stimmten beide dagegen. VP-Gemeinderat Patrick Steger enthielt sich der Stimme.

SP-Stadtrat Swen Tesarek betonte auf NÖN-Anfrage nach der Sitzung ebenfalls, dass der Veranstalter der Energiepark sei.

Das zuletzt noch einkalkulierte Minus von 8.300 Euro sei damit zu erklären, dass weder Gastro noch Standmieten oder Werbeeinnahmen in der Aufstellung inkludiert gewesen seien. „Wir gehen davon aus, dass das damit abgedeckt werden kann. Schließlich sind wir die einzigen, die einen Getränke-Ausschank machen“, so Tesarek.

Norbert Koller vom Energiepark erklärt allerdings auf NÖN-Anfrage: „Es ist wie immer eine gemeinsame Veranstaltung der Stadt mit dem Energiepark. Die Stadtgemeinde ist Veranstalter, der Energiepark übernimmt die Organisation.“ Das bestätigte auch Stadtchef Gerhard Weil: „Es ist genau so wie die vielen Jahre davor auch. Die rechtliche Verantwortung liegt bei der Stadt, die organisatorische beim Energiepark.“

