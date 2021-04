Anlässlich des Welttages des Buches verschenkte die Verlegerin und Autorin Karin Pfolz ("Karina Verlag") Werke aus ihrem Verlagsprogramm auf dem Brucker Wochenmarkt. Der Verlag ist unter anderem im Bereich Belletristik auf Werke regionaler Autoren spezialisiert, weiters werden zweisprachige Kinderbücher herausgegeben. "Eine gute Idee, gerade jetzt sind Bücher eine Welt, in die wir gefahrlos abtauchen können", erklärt Bildungsstadträtin Lisa Miletich (SPÖ).

"Die Brucker Bücherwürmer können übrigens auch im Lockdown in der Stadtbibliothek neuen Lesestoff bestellen", fügt Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) hinzu. Die Entlehnung funktioniere per "Click and Collect": einfach gewünschte Literatur online bestellen und am Fenster der Stadtbücherei abholen.