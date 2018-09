Drei bislang unbekannte Täter haben mit der Bankomatkarte einer 40–Jährigen (aus dem Bezirk Neusiedl am See) mehrmals Geld behoben.

Die Täter dürften die Geldbörse der Frau Dienstagnacht auf einer Parkbank in Bruck an der Leitha gefunden haben. Anschließend hoben sie vier Mal Bargeld in Wien ab. Insgesamt entstand dem Opfer durch die Tat ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bruck an der Leitha unter der Telefonnummer 059133-3320 erbeten.