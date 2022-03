"SteWe´s Bikeshop" eröffnet: "Das ist ein Herzensprojekt"

In der Kirchengasse in Bruck/Leitha eröffnete am Freitag „SteWe´s Bikeshop“. Inhaber Werner Steindl bietet in seinem Geschäft alles rund ums Fahrrad: Räder bekannter Marken wie „Scott“, „Ghost“ oder „Velo de Ville“, E-Bikes, Mountainbikes, Kinderräder und Zubehör.

Repariert wird in der offenen Werkstatt im 435 Quadratmeter großen Geschäftslokal. Steindl arbeitete 30 Jahre als Maschinenbauingenieur, aus familiären Gründen hat er sich nun selbstständig gemacht. „Das ist ein Herzensprojekt, ich möchte meine Arbeitszeit mit netten Menschen in einem angenehmen Ambiente verbringen“, so Steindl.

An den Eröffnungstagen am Freitag und Samstag überzeugten sich zahlreiche Gäste von der ansprechenden Einrichtung des neuen Geschäftes. Für das Buffet sorgte das Team vom "Panoramaheurigen Purkharthofer".

Mehr über den neuen Radshop in der nächsten Ausgabe der Brucker NÖN!

