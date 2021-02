Bis zu 900 Antigen-Schnelltests werden pro Tag in Bruck durchgeführt. Seit Ende Jänner kann man sich dreimal pro Woche im Rathaus kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Aufgrund der großen Nachfrage hat die Gemeinde nun gemeinsam mit dem Roten Kreuz und dem Bundesheer eine weitere Teststraße im Stadttheater geöffnet. „Es ist wichtig, dass wir eine zusätzliche Teststraße eröffnen konnten“, sagt SP-Bürgermeister Gerhard Weil.

Die Teststraße ist immer am Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils von 13 bis 17 Uhr sowie am Samstag von neun bis 13 Uhr geöffnet. Die ersten Tests werden bereits am Samstag, 13. Februar, durchgeführt.