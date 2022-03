Manager für Kultur sucht neue Wege

Geht es nach den Plänen von Thomas Mayer, wird in der Bezirkshauptstadt ein neues Kulturmanagement installiert. Der Gründer der Theatergruppe „Ensemble 83“ und Initiator von „Kultur on“ stellte dazu bei der jüngsten Sitzung des Kulturbeirats ein entsprechendes Konzept vor.

Demnach will er mit „Kultur on“ als zentrale Plattform für Kulturveranstaltungen in Bruck fungieren. Neben Veranstaltungsterminen und Programminformationen wird Veranstaltern kostenfrei auch die Verbreitung inklusive Videos in Social Media geboten. Darüber hinaus sollen auch die Veranstaltungsorte der Gemeinde – Stadttheater, Stadthalle, Wienerturm, Harry-Weiss-Haus und Rathaus Innenhof – verwaltet werden. Das reicht von Terminkoordination bis Sitzplatzreservierungen und Ticketbuchungen. Realisiert werden soll das Kulturmanagement unter dem Dach eines neuen Vereins „Brucker Kulturstätten“, der noch vom Gemeinderat abgesegnet werden muss.

Unabhängig davon hat Mayer auch schon einen kulturellen Veranstaltungs-Mix geplant. So soll es unter anderem wieder einen Literaturwettbewerb, einen Brucker Musiksommer und zumindest eine Ausstellung geben.

Hoffnung auf Belebung

