Moderne Kunst gegen die Schwerkraft

Kurt Schlögl, exzentrischer Künstler und einstiges „Enfant terrible“ der Kunstszene in der Bezirkshauptstadt, freut sich über prominente Gesellschaft.

In der Ausstellung „Das Tier in dir“ anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Museums für Moderne Kunst in Wien („mumok“), posiert sein Objekt „Kürbiskönigin“ gleich neben Werken prominenter Künstler wie Christian Ludwig Attersee oder Hermann Nitsch. Im Ausstellungskatalog ist Schlögl gleich neben Joseph Beuys positioniert.

Schlögls „Kürbiskönigin“ ist ein aus Schlangenkürbissen zusammengesetztes Objekt, das er mit Schmuckstücken versehen hat.

„Die Absicht der phallischen Figur ist durch die Verwendung alltäglicher Gegenstände in Erstaunen zu versetzen“, erklärt Schlögl, der das Objekt 2012 dem mumok schenkte. Laut Schwerkraft müsste die Figur umkippen, was aber ein schweres Uhrwerk im Sockel verhindert.

Die Ausstellung im mumok ist noch bis 26. Februar 2023 geöffnet.

