Seit zehn Jahren gibt es den Mutter-Kind-Treff in der Stadt und dieser sei ein fixer Bestandteil des familienfreundlichen Angebotes der Stadt, so SP-Sozialstadträtin Sabine Simonich. Bisher fand der Treff im Kindergarten Höfleinerstraße statt. Dafür habe man jedoch keine Genehmigung des Landes mehr erhalten, da der Kindergarten den Turnsaal, in dem der Treff jahrelang stattfand, selbst benötige.

Somit musste eine neue Unterkunft her. Denn eine Abschaffung des Treffs sei keine Option, so Simonich: „Ich bin selbst vor zehn Monaten Mutter geworden und weiß, dass die Betreuung von Babies oder Kleinkindern vor allem für Mütter ein anstrengender 24-Stunden-Job ist. Die gesellschaftlichen Kontakte bleiben in dieser Lebensphase vor dem Kindergartenalter häufig auf der Strecke, während einem daheim oft die Decke auf den Kopf zu fallen scheint.“

"Ich bedanke mich bei unserer Sozialstadträtin"

Der Treff wird deshalb ab Mitte November in der Stadtbibliothek direkt im Rathaus stattfinden, jeweils zu Zeiten, wenn die Bibliothek geschlossen ist.

„Ich bedanke mich bei unserer Sozialstadträtin Sabine Simonicht für die Ausdauer und den Ehrgeiz, den ‚MuKi-Treff‘ weiterzuführen. Der Dank gilt auch sehr herzlich der Stadtbibliothekarin Anita Rupp, die begeistert zu dieser Einrichtung steht und die vor Ort die Betreuung in der Stadtbücherei übernehmen wird“, so SP-Bürgermeister Gerhard Weil.

Der MuKi-Treff soll den Eltern von Babies und Kleinkindern die Möglichkeit zum Austausch und zur Vernetzung geben. Gleichzeitig sollen die Kinder in entspannter Atmosphäre Gelegenheit zum Spielen mit Gleichaltrigen haben. Wie bisher bleibt die Teilnahme am MuKi-Treff kostenlos.