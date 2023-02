Neubau für Musikschule ist fix, der Zeitplan aber nicht

Als im Oktober 2021 der Grundsatzbeschluss für ein neues Musikschul-Gebäude im Gemeinderat fiel, sagte Kultur-Stadtrat Swen Tesarek (SPÖ): „Wir wollen einen Stein, der lange gelegen ist, ins Rollen bringen.“ Denn das ehemalige Finanzamts-Gebäude, in dem die Schule seit gut 20 Jahren untergebracht ist, befindet sich in einem schlechten Zustand.

Zudem erfüllt es in vielerlei Hinsicht nicht die Anforderungen einer Musikschule, etwa in Sachen Schallisolierung. Ursprünglich waren im Mittelfristplan fünf Millionen Euro für das Projekt vorgesehen.

Ausweichquartiere müssen organisiert werden

Den Stein ins Rollen zu bringen, dürfte allerdings etwas schwieriger sein als gedacht, denn eigentlich hätte schon im Frühjahr des Vorjahres der Architekten-Wettbewerb starten sollen. Dabei und im Zuge von Gutachter-Beurteilungen hätte festgelegt werden sollen, ob die Schule „nur“ renoviert oder am Standort gänzlich neu gebaut werden soll.

Darüber ist jedenfalls mittlerweile eine Entscheidung gefallen: „Die Gutachter haben gesagt, dass das Gebäude abbruchreif ist“, erklärt Tesarek auf NÖN-Anfrage. Dass es abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden soll, steht also fest. Es seien auch nach wie vor die finanziellen Mittel im Mittelfristplan vorgesehen. „Derzeit sind wir dabei, den genauen Raumbedarf zu ermitteln“, sagt Tesarek.

Fix sei demnach auch, dass die Blasmusik weiterhin ihren Proberaum in der Musikschule haben soll. „Jetzt geht es darum, den Abbruch vorzubereiten“, so Tesarek. Dafür sei in erster Linie entscheidend, entsprechende Ausweichquartiere für die rund 600 Schüler zu finden, die die Musikschule besuchen.

Zum einen sollen dafür die Container verwendet werden, die die Schule bisher schon als zusätzliches Räumlichkeiten genutzt hat. Damit wird man allerdings nicht das Auslangen finden. „Wir werden auch mit den Mittelschulen das Gespräch suchen“, erklärt Tesarek, dass dort an den Nachmittagen Raum-Ressourcen vorhanden seien.

Der Architekten-Wettbewerb soll starten, wenn klar ist, wie diese Unterbringung während der Abriss- und Bauarbeiten organisiert werden kann. Einen genauen Zeitplan gebe es dafür derzeit noch keinen.

Musikschuldirektorin Serafia Myriknopoulou betont: „Es ist mir bewusst, dass es sich um ein riesiges finanzielles Unterfangen handelt und dass die Gemeinde, wie alle Gemeinden, finanziell sehr unter Druck ist.“ Allerdings hoffe man dennoch dass das Projekt umgesetzt werde.

„Wir wissen, dass die Entscheidungsträger die absolute Notwendigkeit und Dringlichkeit des Projekts sehen und sind sehr optimistisch, dass auch ein Weg gefunden wird. Schließlich gehen hier jede Woche 600 Kinder aus und ein und das Lehrerteam macht seine Arbeit mit extrem viel Einsatz. Alles was passiert, passiert nur, weil gewisse Leute den Karren ziehen und anpacken, nicht, weil die Zeiten dafür gerade günstig sind“, so Myriknopoulou.

