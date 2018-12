Beim jüngsten Kultur-Stammtisch der Gemeinde stellte der Regisseur und Schauspieler Kilian Klapper ein ebenso überraschendes wie waghalsiges Projekt vor. Ein sechsköpfiges Team mit Klapper als künstlerischem Leiter will das Stadttheater übernehmen.

Unter dem Titel „Theater des Ostens“ würde das Team für Spielplan, Administration, Organisation, Werbung, etc. sorgen. Ziel ist, die Auslastung des Stadttheaters auf mindestens 110 Spieltage zu erhöhen.

Das ambitionierte Projekt, das frühestens 2020 realisiert werden kann, hat noch einige Hürden zu nehmen.

Voraussetzungen sind für Klapper, dass die Gemeinde die bisherigen Kosten für das Stadttheater als Förderung an das „Theater des Ostens“ überweist. Laut SP-Bürgermeister Gerhard Weil sind das rund 100.000 Euro.

Darüber hinaus ist laut Klapper „Grundvoraussetzung“, dass die derzeitige „Stemmer“-Halle als Nebengebäude für Gastronomie und als Kommunikationszentrum zur Verfügung gestellt wird. Ein modernes Theater brauche auch eine Kommunikationsplattform und ein gastronomisches Angebot, ist Klapper überzeugt.

"Für die lokalen Vereine würde sich nichts ändern"

Einen ersten Projektplan hat das Team in Form einer schmucken Broschüre auf den Tisch gelegt. Unter dem Titel „Theater des Ostens“ soll das Stadttheater als kulturelles Zentrum in der Region zwischen Wien, Bratislava und Sopron etabliert werden.

Viermal pro Jahr sollen unter dem Motto „Ausg‘steckt is!“ für vier bis sechs Wochen Eigen- und Koproduktionen gezeigt werden. In der Zwischenzeit soll Platz für örtliche Vereine und deren Aktivitäten geschaffen werden. „Für die lokalen Vereine wie Brucker Bühne, Stosszeit oder Rabauki würde sich nichts ändern“, versichert Klapper. Sie würden das Stadttheater für Proben und Aufführungen zu bisherigen Konditionen nützen können.

Genau an diesem Punkt könnte das ambitionierte Projekt allerdings scheitern. „Ich bin für jedes Projekt, das die Auslastung des Stadttheaters steigert“, sagt SP-Bürgermeister Gerhard Weil. Aber es dürfe nicht zulasten der örtlichen Vereine gehen. Die Rahmenbedingungen müssten noch ausverhandelt werden.

Ohne Sanktus von Bruck wäre das Projekt in jedem Fall hinfällig. Denn für eine Realisierung wären auch Förderungen des Landes NÖ und des Landes Burgenland nötig.

Aus diesem Grund will man auch das Kulturzentrum „erbse“ als Probebühne und für Kleinveranstaltungen miteinbeziehen. Dort gibt man sich vorerst zurückhaltend: So lange das Projekt der Einrichtung einer Volksschule in der ,erbse‘ nicht fixiert ist, könne man „keine Zusagen machen“, erklärt „erbse“-Obfrau Herta Schuster.