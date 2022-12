Neuer Wohnraum in Höfleinerstraße

Einem neuen Großprojekt widmet sich die Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen (SGN) aktuell in Bruck an der Leitha. Nahe dem Zentrum der Stadt werden in der Höfleinerstraße in den kommenden Monaten insgesamt 38 Wohnungen samt einer Tiefgarage errichtet.

Gestartet werden soll mit dem Projekt laut Bauleiter Klaus Wohlmuth noch vor Weihnachten: „Die ersten Arbeiten gehen in den nächsten Tagen los.“ Bis Ende 2024 möchte man das Großprojekt abgeschlossen haben.

Die 38 geförderten Wohneinheiten werden als Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen gebaut und verfügen über eine Fläche von 55 bis zu 118 Quadratmeter. Errichtet werden diese in einer Massivbauweise mit Vollwärmeschutz. „Beheizt wird über Fernwärme, es gibt zudem eine Photovoltaikanlage sowie einen Aufzug“, spricht Bauleiter Klaus Wohlmuth auch die Barrierefreiheit an.

Jede Wohnung verfügt außerdem über einen Balkon oder einen Eigengarten. Funktionsräume wie Müllplatz, Fahrrad- oder Kinderwagenabstellplatz werden zentral im Zugangsbereich des Wohnblocks liegen. Die Wohnungen können gemietet oder gekauft werden.

