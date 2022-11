Neues Buch bietet Spartipps auf 160 Seiten

Angesichts der Teuerungen in allen Bereichen, ist für viele das Sparen ein Gebot der Stunde. Konkrete Tipps, wie das im Alltag gelingen kann, gibt nun Sylvia Sima, Chefin des Marketing-Unternehmens „Sachen & Machen“, in einem Buch. Angefangen hat alles jedoch schon lange, bevor uns Inflation und Energiekrise erfasst haben, nämlich als in der Corona-Pandemie der erste Lockdown über das Land verhängt wurde.

„In der ersten Woche des Lockdowns hat mich ein großer Kunde aus Deutschland angerufen und gemeint: ,Wir wissen beide, dass das heuer nichts mehr wird.‘ Und dann hatte ich Angst – nicht nur, was die Pandemie mit mir gesundheitlich macht, sondern auch, was die Pandemie mit mir als Unternehmerin macht. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich sparen?“

Herausgekommen sind dabei am Ende des Tages 386 Tipps, die man nun ihrem Buch „Spar dich glücklich“ nachlesen kann: Die Yoga-App kündigen, die bezahlt, aber nicht mehr verwendet wird, die Einkaufsliste in den Supermarkt mitnehmen, die spontane Käufe stoppt. Mit den Kindern Spiele erfinden, die Zeit aber kein Geld kosten.

Bis aus der ersten Idee dieser Ratgeber entstand, war es jedoch ein weiter Weg. Zuerst wurde kategorisiert, dann in ein Aufnahmegerät gesprochen, dann ins Schriftliche übertragen. „Deshalb liest sich das Buch so leicht“, ist Sima überzeugt.

Die Frage „Was brauche ich eigentlich wirklich“ stellt sich Sima aber schon viel länger, sowohl privat als auch in ihrem Unternehmen. „Ich habe noch vor Corona mein Unternehmen verkleinert, ich habe mich als Coachin ausbilden lassen, ich war alleinerziehende Mutter von drei Töchtern, ich bin von einem Haus in eine Wohnung gezogen“, erzählt Sima. Sich von Dingen zu trennen, sei zwar oft schwierig, am Ende habe sie sich dadurch aber freier gefühlt.

In ihrem Buch finden sich neben den konkreten Tipps auch Anregungen zum Selbstcoaching, damit „jede und jeder mit sich selbst gut umgeht. Denn wer auf sich schaut, braucht keine Frust- und Belohnungskäufe mehr“, meint Sima. Als Sparexpertin möchte Sima nicht bezeichnet werden: „Ich bin Nachdenkerin. Ich bin durchs Leben zu diesem Buch gekommen.“

„Spar dich glücklich“ ist um 15,90 Euro im Buchhandel erhältlich. Und Sima hat schon ihr zweites Buch in Arbeit. Unter dem Titel „Das Glück ist zum Greifen nah!“ schreibt sie an einem „Frauenkraftbuch“.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.