Noch jede Menge Jobs am Arbeitsmarkt

„Der Beschäftigungsmotor brummt derzeit weiterhin – trotz Ankündigung mancher Experten von einer abflachenden Konjunktur“, weiß AMS-Leiter Herbert Leidenfrost und verweist darauf, dass die Arbeitslosigkeit im September gesunken ist. 1.168 (-159) arbeitslose Personen wurden zuletzt verzeichnet.

Zeitgleich suchen Unternehmen kräftig nach Mitarbeitern. 398 (+87) Stellenangebote waren Ende September beim AMS Bruck gemeldet. Beim AMS bleibt der Schwerpunkt daher weiter auf intensiver Vermittlungsarbeit. Besonders im Fokus stehe dabei die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen. „Intensive Beratung- und Vermittlungsarbeit braucht hohen Personaleinsatz des AMS, ist aber der wichtigste Hebel im Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit“, ist Leidenfrost überzeugt.

Mit individuellen Förderangeboten will man jene Unternehmen, die Langzeitarbeitslose beschäftigen wollen, finanziell in der Probe- und Eingliederungsphase unterstützen. „Der bisherige Erfolg für unsere Anstrengungen gibt uns recht: Aktuell sind 203 Personen im Arbeitsmarktbezirk Bruck bereits ein Jahr oder länger auf Jobsuche. In den letzten zwölf Monaten konnte die Langzeitarbeitslosigkeit damit um 149 Personen rückgebaut werden“, so Leidenfrost.

Dynamisch bleiben die Zugänge und Abgänge von Arbeitssuchenden. Im September meldeten sich 344 Personen an. Gleichzeitig beendeten 485 Personen ihre Arbeitssuche.

Weiterhin massiv zeigt sich der Fachkräftemangel. Von den derzeit knapp 400 freien Stellen wird bei fast der Hälfte nach Fachkräfte mit zumindest Lehrabschluss oder höherer Ausbildung gesucht. Der Blick in die Branchen zeigt, dass rund 100 Angebote im Bau-, Installations- und Metallbereich liegen. „Hier herrscht weiterhin großer Fachkräftemangel“, so Leidenfrost.

Im Laufe des Jahres 2022 haben die Berater des AMS Bruck den arbeitssuchenden Kunden bereits über 12.600 Vermittlungsvorschläge gemacht. Knapp 1.300 freie Stellen konnten heuer bereits mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden.

