Ostautobahn: Kontrollplatz wird moderner

Seit 2015 gibt es den Verkehrskontrollplatz Bruck an der A4. Die Investitionskosten dieses Gemeinschaftsprojektes zwischen Asfinag, dem Land Niederösterreich und dem Bundesministerium für Finanzen sowie der Polizei beliefen sich damals auf sechs Millionen Euro, wobei das Land 610.000 Euro und das Ministerium rund 130.000 Euro finanzierte. Das Ziel der 22.000 Quadratmeter großen Anlage: mehr Verkehrssicherheit für die A4.

Mit dem dreispurigen Ausbau der A4 bis Bruck-West wurde auch der Verkehrskontrollplatz den neuen Rahmenbedingungen angepasst und modernisiert. So wurden die Ein- und Ausfahrtsspuren verbreitert, die LED-Ausleitungsbeschilderung sowie die Stausensoren und Verkehrszählschleifen angepasst, und die Radaranlage erneuert. Zusätzlich wurde ein Lärm- und Sichtschutz zur A4 errichtet.

Der Kontrollplatz in Bruck ist einer von 13 in ganz Österreich und verfügt über High-Tech-Ausrüstung. Bereits die Ableitung der Schwerfahrzeuge funktioniert voll elektronisch. Bei der Einfahrt in den Prüfplatz werden die Lkw vermessen – dabei werden Länge, Höhe und Breite erfasst. Danach erfolgt die Verwiegung. Unter einem Flugdach ist eine erste optische Überprüfung, etwa des Reifenprofils oder auf überhitzte Bremsen möglich. In der Prüfhalle kann dann bei Bedarf eine exakte technische Überprüfung des Fahrzeugzustandes erfolgen.

Derzeit ist auf dem Platz noch eine Baustelle. „Wir freuen uns, wenn wir dieses Schmuckstück wieder in Betrieb nehmen dürfen“, betont der Leiter der Verkehrsabteilung des Landes Niederösterreich, Willy Konrath: „Lkw und Busse, bei denen die Bremsen nicht funktionieren, das geht einfach nicht. Wir werden den Verkehrskontrollplatz daher wieder sehr intensiv nützen.“

Auch der Zoll hat hier ausreichend Möglichkeit, die mitgeführte Ladung der Lkw zu überprüfen. Insgesamt stehen 31 Lkw-Stellplätze zur Verfügung. Wie wichtig die Kontrollen sind, zeigt die Erfahrung: In 18 Prozent der Unfälle auf Autobahnen und Schnellstraßen sind Lkw involviert. Und diese haben verheerende Folgen: Ein Drittel endet tödlich. Die Aufräumarbeiten dauern oft mehrere Stunden und sind immer mit Staus verbunden.

Die Asfinag will daher schwarze Schafe rechtzeitig aus dem Verkehr ziehen, um so gefährlichen Situationen und Unfällen vorzubeugen. Vier weitere Verkehrskontrollplätze in Österreich sind derzeit in Planung.

