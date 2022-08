Parken ohne Schatten: Kampf den „Hitzeinseln“

In Bruck allein gibt es acht Supermärkte mit großzügigen Parkflächen, wenn man das Einkaufszentrum Ecoplus mit dem definitiv größten Parkplatz nicht mitrechnet. Wie sich diese Parkplätze – und damit auch das eigene Auto – aufheizen, bemerkt man bei jedem Einkauf am eigenen Leib.

Dieser „Hitzeinseln“ wollen sich nun die Grünen annehmen. Denn, die zubetonierten Beton- und Asphaltplätze vor Supermärkten sind ein Problem. Nicht nur, was Bodenversiegelung, Hitze und Mikroklima angeht – sondern auch politisch: Bei der Gestaltung ihrer Parkplätze haben die Handelsriesen de facto freie Hand, „Gemeinden können nur zusehen“, so Helga Krismer, die Sprecherin der Grünen im Landtag.

Appell an die Ketten und für neues Gesetz

Genau so sieht das auch Grünen-Gemeinderat Roman Kral, der schon länger diesbezügliche Maßnahmen fordert. „Keine Bürgerin, kein Bürger hat heute mehr Verständnis für Handelseinrichtungen, die den letzten schattenspendenden Baum entfernen und damit immer neue Hitzeinseln schaffen. Das geht auch anders“, ist Kral überzeugt und bekommt dabei Schützenhilfe von Krismer und vom Grünen-Bezirksspitzenkandidaten für den Landtag Sebastian Schirl-Winkelmaier.

„Gerade auf den Parkplätzen könnten einfache Entsiegelungsmaßnahmen rasch und effizient greifen. Und die Ketten mit gutem Beispiel vorangehen: Gut fürs Klima – und gut fürs Image“, ist Kral überzeugt.

Bei einem Lokalaugenschein auf Supermarkt-Parkplätzen in Bruck übersprang die Asphalttemperatur bei einer Messung rasch die 50 Grad Celsius-Marke. Die Grünen betonen: „Es geht um weit mehr als den sprichwörtlichen ‚Backofen‘-Parkplatz: Entsiegelter Boden kann Wasser speichern, anstatt bei Regenfällen via Kanalnetz zu schnell abtransportiert zu werden.“ Je näher die Handelsriesen im Zentrum sind, umso mehr würden sie das Mikroklima und damit die Lebensqualität der Menschen beeinflussen.

Krismer will sich daher nun auf Landesebene dafür einsetzen, dass auch bereits vorhandene Supermärkte Grünraum statt Asphalt bewerkstelligen müssen: „Politik hat Regeln für Lebensqualität der Menschen und der Umwelt zu schaffen. Daher werde ich nicht locker lassen, dass es mehr Grün statt Asphalt in Niederösterreich geben wird.“

Supermärkte betonen ihr Bemühen für Klimaschutz

Auf NÖN-Anfrage reagieren die Supermarkt-Ketten, die in Bruck vertreten sind, im Wesentlichen ähnlich. Bei Lidl betont man besonders, den Klimaschutz ernst zu nehmen. „Wir prüfen standortindividuell und setzen in Abhängigkeit der örtlichen Klimabedingungen, wo immer es möglich ist, auch bei unseren Filialen Grünflächen ein.“ So seien bereits „viele“ Lidl-Filialen mit Bäumen oder Sträuchern auf den Parkplätzen ausgestattet. Zusätzlich hätten mehr als 25 Standorte ein begrüntes Dach – so auch eine Filiale in Niederösterreich. Man zeigt sich offen für neue Konzepte und tausche sich bereits diesbezüglich mit Behörden aus. „Auch über überdachte Parkplätze mit PV-Anlagen denken wir nach“, heißt es von Lidl.

Auch bei Hofer wird betont, dass man bemüht sei, „in puncto Bodenversiegelung ökologische Ausgleichsflächen zu schaffen. Dies erreichen wir zum Beispiel durch diverse Sickerflächen wie Mulden und freie Grünflächen für Oberflächenwasser sowie Bepflanzungen.“ Die Außenanlagen der Hofer-Filialen würden allesamt nach gültigen Normen und gesetzlichen Vorgaben errichtet.

Bei Spar verweist man darauf, dass es in Industriegebieten oft noch viel mehr asphaltierte Fläche gebe: „Es ist für uns unverständlich, warum man hier nur an die Supermärkte denkt. Wenn, dann muss man das Thema gesamtheitlich betrachten.“

Und für Supermärkte seien Bäume auf den Parkplätzen im Herbst und Winter nun einmal problematisch, weil sie einen erhöhten Betreuungsaufwand bedeuten. „Denn die Räder der Einkaufswagen bleiben da gern stecken, bei Nässe oder Schnee kann es ordentlich rutschig werden. Das ist für Kunden unangenehm“, heißt es von Spar, der betont, dass man zum Teil Rasenziegel angebracht oder Dächer begrünt habe.

„Aber was die Dächer angeht, so brauchen wir diese jetzt auch, um Photovoltaikanlagen zu errichten.“ Bei einigen Standorten sei ein Teil der Parkplätze unter dem Gebäude.

Von Rewe langte auf NÖN-Anfrage bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme ein.

Regelung überfällig

Mehr Bäume tun nicht weh

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.