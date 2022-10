Premiere für eine besondere Lesung mit Autor Andreas Gruber

Das Krimidinner war für alle eine Premiere: Für Markus Leshem-Bernel war es die erste Veranstaltung dieser Art seit er Epic Loot gegründet hat, das Team um Harrachkeller-Chefin Hilde Neuhold kochte ebenfalls das erste Mal ein Krimi-Dinner und es war die erste Lesung für Andreas Gruber, die ein Comicbuchladen organisiert hat.

Mit der großen Nachfrage habe er nicht gerechnet, so Leshem-Bernel. Er hätte doppelt so viele Tickets anbieten können. Der Saal war voll mit eingefleischten Gruber- und Marteen S. Sneijder-Fans. Der Autor präsentierte nämlich den neuesten Band rund um den niederländischen Misanthropen. Der Cliffhanger am Ende von Band sechs war für viele Fans schwer auszuhalten, der neueste Band daher schnell vergriffen.

Gruber bot launige Erzählungen zu seinen Recherchen, fütterte seine Fans mit Hintergrundwissen, beantwortete Fragen und las aus dem neuen Band. Das alles kulinarisch begleitet. Am Ende verriet er auch noch, dass die „Todesreihe“ mit Band neun endet. „Meine Bücher sind großteils autobiografisch – entweder es fließen Charakterzüge ein oder eine Figur traut sich was, was ich mich nie trauen würde“, so Gruber. Leshem-Bernel hat somit vielen Menschen eine besondere Lesung beschert, die nach einer Wiederholung verlangt.

