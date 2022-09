Sänger gesucht: Neuer Leiter für den Chor

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der Kirchenchor Bruck hat einen neuen Leiter.

Daniele Mecchia studiert seit 2019 Orgel an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und hat Erfahrung als Klavierbegleiter eines Chores. Der 24-Jährige wurde in Tolmezzo (Italien) geboren und begann seine Orgel-Studien am Conservatorio Statale di musica „Jacopo Tomadini“ di Udine.

Er spielt in Italien und international in Ensembles und bei Festivals, als Solist hat er mit dem Kammerorchester Friaul an der Einweihung der Orgel der Pfarre Parrocchia di San Giacomo Apostolo in Triest mitgewirkt.

Nationalen Orgelbewerb in Italien gewonnen

2017 gewann er ein Stipendium beim nationalen Orgelwettbewerb in Italien und weitere Preise. „Es wäre schön, wenn sich noch musikbegeisterte Damen und Herren finden, die gerne bei uns mitsingen würden“, sagt Mecchia.

Der Kirchenchor hat nämlich nicht zuletzt wegen Corona bewegte Jahre hinter sich.

Ende 2019 war zunächst der langjährige Chorleiter Wolfgang Menyhart von seiner Funktion zurückgetreten, zahlreiche Mitglieder verabschiedeten sich ebenfalls. Als zwischen den Lockdowns wieder Auftritte möglich waren, hatte Florian Sowa den Chor geleitet. Sowa hatte selbst seit 2005 mitgesungen: „Wir haben in dieser Zeit neue Messen uraufgeführt, kaum bekannte Komponisten vor den Vorhang geholt und einige der bekanntesten sakralen Stücke wie die Krönungsmesse von Mozart einstudiert“.

Auch die Geselligkeit komme beim Feiern von runden Geburtstagen und beim Heurigen nicht zu kurz. „Im Augenblick bemühen wir uns daher um neue Mitglieder. Alle, die Lust haben zu singen, sind willkommen, und es ist natürlich auch möglich, nur an einzelnen Projekten mitzuwirken“, sagt Sowa. Wer möchte, kann auch zu einer Probe einmal nur zuhören kommen.

Die erste Chorprobe ist am Mittwoch, 7. September, um 19.15 Uhr im kleinen Pfarrsaal.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.