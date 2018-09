Erfolgreiche „Sprungfahndung“ der Einsatzgruppe „PUMA“ .

Die Polizei NÖ brachte die mit 1. September 2018 aktivierte neue Fremden- und Grenzpolizeiliche Einheit (FGE) – kurz „PUMA“ - nun in der Nacht auf Mittwoch im Bezirk Bruck an der Leitha, aber auch im nahen Nordburgenland an verschiedenen Kontrollpunkten im grenznahen Bereich zur Slowakei erstmalig erfolgreich zum Einsatz.