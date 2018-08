Das Brucker Tierheim verzeichnete in der Vorwoche drei Neuzugänge. Drei Welpen wurden von Spaziergängern in einem Waldstück in Prellenkirchen gefunden und ins Tierheim gebracht. Die jungen Hunde waren in einer verschlossenen Schachtel abgestellt worden. „Sie sind 9 bis 10 Wochen alt“, schätzt Obmann-Stellvertreterin Anna Zwettler. Es handle sich um zwei Dackelmischlinge – einen Rüden und eine Hündin – sowie eine schwarze Mischlingshündin. „Es geht ihnen so weit gut, sie sind lieb und zutraulich“, so Zwettler.

An Interessenten abgegeben werden können die drei aufgeweckten Racker derzeit noch nicht, da die Situation behördlich noch nicht geklärt ist.