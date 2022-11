So wenig Arbeitslose wie zuletzt vor elf Jahren

Die Entspannung am Arbeitsmarkt, die heuer spürbar war, wird wohl bald vorbei sein. Die Saisonarbeitslosigkeit steht vor der Tür. In den ersten Novembertagen meldeten sich bereits 80 Personen arbeitslos. Bislang war das Jahr 2022 aber ein positives beim AMS.

AMS-Chef Herbert Leidenfrost sieht steigenden Zahlen entgegen. Foto: Müller

„Trotz größer werdender Herausforderungen fällt eine erste Vorschau auf die Bilanz für das heurige Jahr für den Arbeitsmarktbezirk Bruck sehr positiv aus: Gegenüber dem Jahr 2021 wird die Arbeitslosigkeit deutlich zurückgehen. Wir rechnen mit 1.270 gemeldeten arbeitslosen Personen im Monatsschnitt. Das ist ein Rückgang von 320 Personen gegenüber dem Vorjahr und der niedrigste Wert seit 2011“, stellt AMS-Leiter Herbert Leidenfrost fest.

Im Oktober bliebt der Arbeitsmarkt weiterhin in Bewegung. 325 Arbeitsuchende (+25) meldeten sich an. Zeitgleich beendeten im abgelaufenen Monat 416 (+3) Personen ihre Arbeitslosigkeit. Jugendliche, Ältere und Frauen profitierten zuletzt stärker von der großen Nachfrage an Arbeitskräften.

„Gleichzeitig bleibt der Stellenmarkt auf Rekordniveau“, verweist Leidenfrost auf die 410 freien Stellen. Das ist ein sattes Plus von 86 Jobs gegenüber dem Vorjahr. Allein im Oktober kamen 158 neue Jobangebote im AMS e-jobroom hinzu. „Der AMS-Vermittlungsmotor läuft weiterhin intensiv. Wir konnten den wirtschaftlichen Aufschwung durch eine verstärkte Vermittlungsarbeit kräftig nutzen“, so Leidenfrost.

Um Staus in der Geschäftsstelle und Covid-Ansteckungen bei der Arbeitslosmeldung zu vermeiden, bewirbt das AMS Bruck das „e-AMS Konto“. Arbeitslos melden kann man sich sowohl online als auch telefonisch unter +43 50 904 340. Über die App „allejobs“ und auf der AMS-Website findet man zudem alle freien Stellen.

