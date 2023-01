Sozialarbeiter gehen nun auch ins Poly und in die Sonderschule

Werbung

Die Sozialarbeiter von Römerland Carnuntum "begleiten Jugendliche durch multiple Krisen", wie es Jugend-Teamleiter Thomas Tatosa bei der Eröffnung der Schulsozialarbeit in der Polytechnischen Schule in kurzen Worten zusammenfasste.

Das Spektrum reicht dabei von der mobilen Jugendarbeit über die niederschwellige Beratung und die kommunale Jugendarbeit bis hin zu Beratungen in den Schulen, führte Teamleiterin Gerti Taferner weiter aus. Zu Gymnasium und HAK in Bruck, wo diese Erstberatungen schon bisher angeboten wurden, kommen nun seit kurzem auch die Allgemeine Sonderschule und die Polytechnische Schule. Es mache absolut Sinn, dass die Jugendarbeit nicht nur auf die Freizeit beschränkt sei.

"Wenn es einem Kind am Nachmittag nicht gut geht, dann geht es ihm auch in der Schule nicht gut", zeigte sich Sonderschul-Direktorin Verena Slavik hocherfreut, dass das Angebot in ihrer Schule nun ausgebaut wird, denn "bei manchen Problemen können wir als Schule nicht helfen".

Dem stimmte auch ihr Direktoren-Kollege aus der Polytechnischen Schule zu: "Die Herausforderungen nehmen zu. Es ist für uns nicht möglich, alle Probleme in der Art zu lösen, wie es für unsere Schüler nötig ist."

Finanzierung

Finanziert wird das Angebot von den Gemeinden und vom Land NÖ. "Wir wollen einfach für die Jugendlichen da sein und zwar nicht erst, wenn es schon Probleme gibt. Das Ziel ist immer, die Jugendlichen in ihrer gesamten Persönlichkeit ernst zu nehmen", betonte Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludig (SPÖ). Dass dies wichtig ist, darin sind sich auch die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden einig.

"Im Fall vom Poly 19 Bürgermeister zu überzeugen, war überhaupt keine Diskussion", erzählte Gerhard Weil (SPÖ), Bürgermeister der Standort-Gemeinde Bruck. Für ihn sei die Jugendarbeit in der Stadt nicht mehr wegzudenken. "Die Jugendlichen brauchen nicht nur pädagogische Unterstützung, sondern auch bei Themen wie den elektronischen Medien und Drogen. Da ist es wichtig, mit den Jugendlichen auf Augenhöhe zu kommunizieren", so Weil.

Jugendarbeit als Identitäts-Teil

Für den Regionalentwicklungsverein Römerland Carnuntum ist die Jugendarbeit mittlerweile ein "wertvoller Teil unserer Identität. Als Regionalentwicklungsverein wollen wir uns den Themen stellen, die in der Region wichtig sind. Gemeinsam mit den Leuten, die hier leben, schauen wir, was brauchen wir, damit es uns gutgeht", erklärte Obfrau Daniela Koller das Engagement des Vereins.

Sozialarbeiterin Mimi Siebert mit Kevin, Fabienne und Elias. Foto: Müller

Die wesentlichen Eckpunkte dabei benannten Sozialarbeiterin Michaela "Mimi" Siebert und die Jugendlichen Fabienne, Elias und Kevin: "Freiwilligkeit, Verschwiegenheit, das Angebot ist kostenlos und niederschwellig." Wann kann man sich an die Jugendberater wenden? "Wenn man gemobbt wird, wenn man zu Hause Probleme hat oder wenn man nicht weiß, wie man mit einer Situation umgehen soll", nennt Elias einige Beispiele.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.