„Die Brucker lassen Freunde nicht im Stich!“ lautet die Devise bei der karitativen Aktion am 22. Dezember. Da schenken prominente Brucker, wie Altbürgermeister Richard Hemmer oder Unternehmerin Gaby Jüly, von 10 bis 13 Uhr in der Kirchengasse Punsch aus und kredenzen Kekse. Ziel ist es, damit jene zu unterstützen, die über längere Zeit als Asylwerber in Bruck lebten, sich integrierten, Freundschaften schlossen – und dann dennoch abgeschoben wurden.

Das bekannteste Beispiel dafür ist Aref Sarwari. Mehr als 10.100 Menschen unterzeichneten eine Petition für seinen Verbleib in Bruck. Seit Jänner kämpft Aref als Hazara in Afghanistan täglich ums Überleben. Ohne Hilfe sei es für ihn fast unmöglich, die notwendigsten Lebensmittel zu finanzieren. Aref Sarwari ist aber kein Einzelfall. Mitinitiator der Aktion Roman Kral betont, man wolle diese Menschen „nicht nach dem Motto ,Aus den Augen aus dem Sinn‘ im Stich lassen. Das gebietet einfach die Menschlichkeit!“

Die Aktion kann auch mit einer Spende unterstützt werden. Konto: 854448 bei der Raiffeisenbank Bruck-Carnuntum. Verwendungszweck: „Punsch und Kekse für Aref und Co“.