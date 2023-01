Startschuss für nächstes Projekt: 38 Wohnungen in Arbeit

Werbung

Die Nachfrage nach neuen Wohnungen in Bruck reißt nicht ab. Dementsprechend viel Wohnraum wurde und wird auch errichtet. Die neueste Baustelle befindet sich in der Höfleiner Straße neben dem Kindergarten.

Auf dem früheren Betriebsgelände der Firma Mittheiss errichtet die gemeinnützige Neunkirchner Siedlungsgenossenschaft 38 Wohnungen samt Tiefgarage mit 75 Stellplätzen. Insgesamt 9,3 Millionen Euro sollen hier verbaut werden. Fertig sein soll die neue Wohnhausanlage Ende 2024. Bereits heuer im Herbst hofft man, die Gleichenfeier begehen zu können.

Die Initialzündung für das Projekt geht noch auf Altbürgermeister Richard Hemmer zurück, wie Martin Weber, Obmann der Genossenschaft, nun beim Spatenstich betonte. „Manche Dinge brauchen Zeit, aber wir haben es geschafft“, so Weber, der sich für die Unterstützung bei der Gemeinde, der Behörde und allen Partnern des Projekts bedankte.

Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) betonte: „Ich freue mich, dass wieder ein neuer Wohnbau geschaffen wird, der sich noch dazu fast im Zentrum und neben dem Kindergarten befindet.“ Die Wohnhausanlage werde aus drei Teilen bestehen mit zehn Wohnungen im vorderen Gebäude, zwölf im mittleren und 16 im von der Höfleiner Straße aus gesehen hintersten Wohnblock. „Hier wird Fernwärme eingeleitet“, versprach Weil beim Spatenstich eine unkomplizierte und umweltfreundliche Heizform.

Auf die groben Veränderungen bei der Ausgangslage in der Bauwirtschaft ging Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) ein. „Vor einem Jahr gab es noch einen totalen Hype in der Bauwirtschaft“, verwies Wilfing darauf, dass sich dies durch den Krieg in der Ukraine und die neuen Regelungen der Finanzmarktaufsicht dramatisch geändert habe. „Bruck liegt aber derzeit in einer Gunstzone“, bezog sich Wilfing auf die Lage zwischen Wien und Bratislava und das starke Wachstum von Bevölkerung und Wirtschaft in Stadt und Bezirk.

