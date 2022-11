Über 500 sind gegen Billa-Schließung

Der Billa in der Lagerstraße wird mit Ende November geschlossen. Das hat auf erneute Anfrage der NÖN der Rewe-Konzern nun auch offiziell bestätigt. Man wolle den Kunden ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis bieten. „Die Billa-Filiale in Bruck an der Leitha konnte diese Ansprüche leider nicht mehr erfüllen, weswegen wir uns nach eingehender Prüfung für eine Schließung des Marktes Ende November entschieden haben“, heißt es aus der Rewe Group.

Zur Übersiedelung des Penny-Markts in der Altstadt gibt es von Rewe zwar nach wie vor keine offizielle Aussage, dass er im Frühjahr in den Ecoplus-Park übersiedeln soll, gilt jedoch als so gut wie sicher.

In der Bevölkerung ist man über diese Pläne nicht glücklich. 527 Personen haben eine Petition der ÖVP gegen die geplanten Schließungen unterstützt. 288 davon waren direkt aus Bruck.

„Auch offline haben uns Unterschriftenlisten mit mehr als 70 Unterschriften erreicht“, sagt ÖVP-Sprecher Ronald Altmann. Für ihn ist das ein „starker Auftrag an die Gemeindepolitik, hier wirtschaftspolitisch tätig zu werden“. In einem ersten Schritt habe er versucht, die Anliegen der Petitionsunterzeichner bei einem Treffen mit einem Rewe-Vertreter an den Konzern zu transportieren.

„Die Schließung ist leider wie es scheint unvermeidbar“, so Altmann. Auch vorgeschlagene Alternativen, wie die Einrichtung eines Adeg-Markts, seien vom Rewe-Konzern nicht aufgenommen worden. Rewe habe mit dem Alter der Standorte und mit geringer Kundenfrequenz argumentiert.

„Aus wirtschaftlicher Sicht mag das verständlich sein. Für PendlerInnen, PensionistInnen und AnrainerInnen bedeutet dies aber leider einen Verlust an Lebensqualität“, meint Altmann. Die ÖVP wolle daher unabhängig von der Entscheidung des Rewe-Konzerns an einer Lösung für die Nahversorgung in dem Bereich arbeiten. Ziel sei es, zumindest einen Standort für den täglichen Lebensmitteleinkauf zu erhalten. Man wolle unter anderem an Spar herantreten und etwa eine Nah&Frisch-Lösung verfolgen.

Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) zeigt zwar Verständnis für die Entscheidung von Rewe und meint: „Die Leute, die die Petition unterschrieben haben, hätten wohl auch öfter dort einkaufen gehen sollen.“ Doch auch er möchte in Kooperation mit dem Grundeigentümer, der Volksbank-Immo Möglichkeiten besprechen, dort in Zukunft wieder einen Nahversorger zu etablieren. „Das wird aber dauern, denn erst muss der Vertrag mit Rewe rückabgewickelt werden.“

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.