Unfall mit mehreren Fahrzeugen sorgte für Stau auf A4 .

Ein Unfall mit fünf beteiligen Fahrzeugen hat am Sonntagnachmittag auf der Ostautobahn (A4) bei Bruck an der Leitha in Fahrtrichtung Flughafen für rund zwölf Kilometer Stau im Reiseverkehr gesorgt.