Der Renault Zoe ist als „Unser Brucker E-Auto“ schon seit knapp zwei Monaten im Einsatz. 21 Mitglieder, die das Auto nach Lust und Bedarf buchen können, zählt der Verein derzeit. Wird es gerade nicht genutzt, parkt es bei der E-Tankstelle am Hauptplatz.

Jetzt will der Verein mit einer „Schnupper-Aktion“ dafür sorgen, dass die Nutzung noch etwas in die Breite getragen wird. „Manche wollen vielleicht vorab das System testen und schauen, ob sie sich so vielleicht ein zweites Auto in der Familie ersparen können“, erklärt Obmann Roman Kral die Motivation hinter der Aktion.

Ab sofort gibt es somit auch „Schnuppermitgliedschaften“: Um zehn Euro kann man das E-Fahrzeug eine Woche lang testen, um 25 Euro einen Monat. Entscheidet man sich dann für eine Jahresmitgliedschaft um 180 Euro, wird der Schnupperbetrag abgezogen. „Die ersten Schnupper-Mitglieder gibt es schon“, freut sich Kral, dass sich bereits eine Brucker Familie, die in Amsterdam lebt und derzeit zu Besuch in Bruck ist, angemeldet hat.

Um das Thema noch mehr unter die Leute zu bringen, wird der Verein beim Akkuschrauber-Rennen mit einem Stand vertreten sein. Dort kann man sich den Renault Zoe und andere E-Mobile ansehen, sie testfahren und sich Infos aus erster Hand von den Vereinsmitgliedern einholen.