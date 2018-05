Der Weg war zwar mit einigen Hürden bestückt, doch jetzt ist es endlich so weit: Das Brucker E-Auto ist bestellt. Ab 1. Juli kann es von den 18 Mitgliedern, die der Verein „Unser Brucker E-Auto“ mittlerweile zählt, gebucht werden.

Am Freitag fand eine neuerliche Generalversammlung des Vereins im Harrachkeller statt, bei der Nägel mit Köpfen gemacht wurden. Autohändler Martin Hilmbauer hatte nicht nur sein privates E-Auto als Anschauungsbeispiel mitgebracht, sondern auch den fertigen Kaufvertrag für den Renault Zoe, der künftig von den Bruckern gemeinschaftlich genutzt werden soll.

„Die Freude, dass es jetzt so weit ist, ist groß. Der Vertrag ist unterschrieben. Das Auto soll nächste Woche geliefert werden“, erzählt Obmann Roman Kral, dass der Renault dann noch eine Station bei der Firma Ibiola machen muss, die für den Verein das Buchungssystem in das Fahrzeug einbaut. „Mit 1. Juli starten dann die Einschulungen für die Mitglieder und Probefahrten für alle Interessierten“, so Kral, der alle, die sich grundsätzlich dafür interessieren, einlädt, sich bei ihm zu melden.