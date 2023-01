Vier Monate Haft für Dieb

Werbung

Zu dritt waren sie unterwegs, als die Slowaken am 7. Dezember letzten Jahres zum Stehlen einen Supermarkt in Bruck aufsuchten. Bei einem der Täter, einem 25-Jährigen, wurde Beute – Kleidung und ein Rasiergerät – in der Höhe von 297 Euro sichergestellt, als ihn die Polizeibeamten festnahmen.

Vor Richter Manfred Hohenecker am Landesgericht Korneuburg beteuerte er, dass sie nicht gemeinsam gehandelt hätten. Das kostete den Richter angesichts der Tatsachen den sprichwörtlichen „müden Lacher“. Die drei Männer seien gemeinsam dorthin gefahren, gemeinsam im Supermarkt gewesen, jeder hätte gestohlen und sie seien auch wieder gemeinsam weg, wie die Ermittlungen ergaben. Trotzdem beharrte der Angeklagte: „Jeder ist seinen eigenen Weg gegangen.“

Das war aber nicht das einzige Missverständnis zwischen Angeklagtem und Richter. Auf die obligatorische Frage nach Vorstrafen, verneinte der 25-Jährige. „Sie dürfen mich natürlich anlügen; ob’s g’scheit ist, müssen Sie selbst wissen“, so Hohenecker, der ihm eine Verurteilung in der Slowakei vom 22. Jänner letzten Jahres wegen Diebstahls vorhielt.

Dass das seitens der österreichischen Justiz ins Kalkül gezogen würde, habe er nicht gewusst. „Aber dass sie bei uns nicht stehlen dürfen, haben sie schon gewusst“, fragte der Richter eher rhetorisch, bekam aber trotzdem die kleinlaute Antwort: „Ja.“

Der – schon im Zuge der Ermittlungen – geständigen Verantwortung des 25-Jährigen und der Identifikation eines Mittäters stand gegenüber, dass er während der Probezeit nach dem slowakischen Urteil wieder rückfällig wurde und erneut auf Diebestour ging.

Unterm Strich ergab das für Richter Hohenecker ein Urteil wegen gewerbsmäßigen Diebstahls von einem Jahr Freiheitsstrafe, davon vier Monate unbedingt. Der 25-Jährige nahm das Urteil an.

