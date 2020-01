Nach dem ersten Tischfußball-Turnier bei der Lebenshilfe, das Leiterin Carmen Chloupek organisiert hatte, war klar: So etwas muss es wieder geben.

Und so wurden in der Vorwoche wieder die Wuzzler in der Lebenshilfe-Werkstätte aufgestellt. Gespielt wurde wie schon beim ersten Mal in Teams, die jeweils aus einem Klienten der Lebenshilfe und einem Gast bestanden. Und die Stimmung hätte nicht besser sein können. 20 Teams traten in vier Gruppen gegeneinander an und zeigten, was an fußballerischem Ehrgeiz in ihnen steckt.

Von den zahlreichen Zuschauern angefeuert, ließen sie die Kugeln übers Spielfeld flitzen. Am Ende gingen schließlich Christiane Kaiser und Roman Keglovits als Sieger des diesjährigen Turniers hervor. Auf Platz zwei landeten Angelo Friedl und David Kastl vor den Drittplatzierten Adriana Glock und Stadtchef Gerhard Weil.

Angesichts der Begeisterung und der deutlich gesteigerten Teilnehmer-Zahl dürfte einer weiteren Auflage des beliebten Gemeinschaftserlebnisses wohl nichts im Wege stehen.