Vorsorge erster Schritt zu mehr Gesundheit

Die Bezirkshauptstadt soll wieder eine „Gesunde Gemeinde“ werden. Stadtrat Christian Vymetal (ÖVP) hatte deshalb zur Auftaktveranstaltung ins Rathaus geladen.

„Gesunde Gemeinde“ ist ein Programm der Initiative „Tut gut!“ in Niederösterreich und hat das Ziel, Gemeinden bei Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit der Einwohner zu unterstützen. „Eine Arbeitsgruppe hat sich in Bruck bereits im Jahr 2009 konstituiert, nach starkem Beginn ließen die Aktivitäten nach, die Corona-Pandemie versetzte die ,Gesunde Gemeinde‘ schließlich in den Dornröschenschlaf“, berichtet Vymetal.

Er selbst sei aber seit 2020 mit „Tut Gut“ in Kontakt: „Damit haben wir den ersten Schritt gesetzt, um wieder als ,Gesunde Gemeinde‘ zertifiziert zu werden und dadurch Fördergelder lukrieren zu können. Wir wollen in unserer Stadt die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger verbessern und damit zu mehr Wohlbefinden und Gesundheit beitragen.“ Wie dies konkret geschehen könnte, erläuterte Dominik Heinrich, „Tut gut!“-Regionalbeauftragter, in einem Vortrag über Vorsorge, Bewegung und mentale Gesundheit.

Im Voranschlag 2023 sei ein Betrag für entsprechende Aktivitäten vorgesehen. Projekte seien etwa die Teilnahme am „Wandererwachen 2023“ und die Vernetzung von interessierten Gruppen, Vereinen und Institutionen durch soziale Medien. Weiterer Programmpunkt: „2009 wurde die letzte Gesundheitsmesse in Bruck abgehalten, ich könnte mir eine Neuauflage in den nächsten Jahren vorstellen“, so Vymetal.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.