Werner Herberts Platz ist sicher

Der große Wahlsieger heißt auch im Brucker Bezirk eindeutig FPÖ. Für die Freiheitlichen ging mit Werner Herbert, dem Vizebürgermeister aus Enzersdorf-Margarethen, ein Polit-Routinier ins Rennen.

Beim Wahlkampfabtakt am Samstag sei er noch unsicher gewesen, ob er den Umfragen, die der FPÖ an die 25 Prozent in Aussicht stellten, trauen sollte. Jetzt ist es Realität. Auch im Bezirk wurden es 23,2 Prozent.

„Unser Bezirk hat ein gutes Stück dazu beigetragen. Darauf bin ich stolz. Ich bedanke mich für den tollen Einsatz von den Funktionären und für das Vertrauen unserer Wähler“, so Herbert im Gespräch mit der NÖN.

Zwar war von Anfang an ziemlich klar, dass die FPÖ keine Chancen haben würde, eines der drei Grundmandate zu holen und somit über die Bezirksliste in den Landtag einzuziehen. Doch konnte sich Herbert durchaus Chancen ausrechnen, über die Landesliste ins Gremium zu kommen. Und das ist nun auch so gut wie sicher.

Für Werner Herbert ist das Landesgremium bereits das dritte überregionale politische Podium, auf dem er den Bezirk vertreten wird. Der FPÖ-Bezirkschef war bereits Mitglied des Nationalrats und des Bundesrats.

Kluft gilt es zu verkleinern

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.