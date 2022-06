Gelsen mit biologischen Mitteln an den Kragen gehen

Werbung

Der Sommer naht, daher heißt es wieder vorbeugen, damit man die schöne Jahreszeit im Garten verbringen kann, ohne dabei von Gelsen verfolgt zu werden.

Mit dem biologischen Antigelsenmittel „BTI“ kann man Biotope, Regenwassertonnen und andere Wasserflächen behandeln, um die Larven der lästigen Blutsauger abzutöten.

In Bruck kann das Mittel ab sofort wieder kostenlos in Haushaltsmengen in den Trafiken abgeholt werden. Die beiden Stadträte Christian Vymetal und Ronald Altmann waren dafür am Wochenende in den Trafiken unterwegs, um die Trafiken mit „BTI“ zu beliefern.

„Ich bedanke mich jetzt schon im Namen der Stadtgemeinde Bruck bei allen Anwendern, dass Sie gemeinsam mit uns den Kampf gegen die Gelsen in Bruck und Wilfleinsdorf aufnehmen“, freut sich Vymetal auf eine gelsenarmen Sommer. Er bedankt sich auch bei den Trafikanten, die die kostenlose Verteilung an die Bevölkerung bereits seit Jahren ermöglichen.

Infos zur Wirkung und Anwendung: www.gelsenbekaempfung-leithaauen.at/bekampfung-der-gelsen-im-eigenen-garten/

