Zukunft der Stadthalle ist derzeit ungewiss

Nachdem in der Vorwoche bekannt wurde, dass in der Stadthalle bis auf weiteres überhaupt keine Veranstaltungen stattfinden dürfen, weil eine entsprechende behördliche Genehmigung dafür fehlt ( die NÖN berichtete ), meldet sich nun die ÖVP dazu zu Wort.

Zwei Punkte erfordern für ÖVP-Sprecher Ronald Altmann „dringend eine Erklärung“ des Bürgermeisters. Zum einen habe es im September für eine Veranstaltung des SPÖ-nahen Pensionistenverbands eine Genehmigung durch den Bürgermeister gegeben.

„Die Rechtslage hätte dem Bürgermeister oder dem zuständigen Stadtrat Kuscher schon bewusst sein müssen. Die Stadthalle ist ja nicht die einzige Location, die von der Gemeinde direkt an Veranstalter vermietet wird, es gibt auch das Stadttheater, das Harry-Weiß-Haus etc.“, so Altmann. Zudem soll laut Altmann für die Veranstaltung keine Miete bezahlt worden sein. „Wenn das stimmt, grenzt das wohl an Amtsmissbrauch, noch dazu, wo es einer eigenen SP-Teilorganisation zugutekommt“, so Altmann.

Alles in allem sieht sich die ÖVP nun einmal mehr darin bestätigt, dass die Stadthalle keine Zukunft habe. Altmann bekräftigt die Forderung, an einem anderen Standort eine neue Halle zu errichten. „Jeder investierte Euro in die Ruine ist verlorenes Geld“, ist Altmann überzeugt.

Für die Finanzierung einer neuen Halle schlägt Altmann vor, das Stadthallen-Grundstück an einen Bauträger zu verkaufen. „Es gibt am Stadtrand mehrere im Besitz der Stadtgemeinde befindliche Grundstücke, wo sich ein Veranstaltungshallen-Projekt realisieren ließe“, verweist Altmann auf das Areal beim Parkbad.

Unmut über Altmanns rauen Ton

Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) ist über Altmanns Vorwürfe naturgemäß wenig erfreut. Was die Veranstaltung der Pensionisten angeht, sei damals noch keine Rede von einer fehlenden Genehmigung gewesen. Dass die Pensionisten keine Miete bezahlt haben, daraus macht Weil keinen Hehl. Von Amtsmissbrauch könne deshalb aber keine Rede sein.

„Die Pensionisten sind unsere Bürger. Sie haben sich alles selbst hergerichtet und wieder weggeräumt und es sind auch keine Kosten entstanden“, betont Weil und verweist darauf, dass auch die derzeitigen Mieter, die Cloudcompany am Grundstück eine Party veranstaltet hätten.

Das alles sei erst ins Rollen gekommen, weil infolge einer Anrainer-Beschwerde im Mai der Volksanwalt eingeschaltet wurde – mit dem Ziel, künftig Veranstaltungen zu verhindern. „Wir haben in unserer Stellungnahme darauf verwiesen, dass dort immer eine Veranstaltungshalle war, früher sogar für 600 Personen“, so Weil.

Allerdings sei im Zuge dessen von der Behörde festgehalten worden, dass es sich bisher immer um eine Gastro-Betriebsstätte gehandelt hatte. „Jetzt ist sie das nicht mehr, daher müssen wir eine Genehmigung einholen“, erklärt Weil. Ob daraus etwas wird, das sei laut Weil derzeit noch keineswegs klar. Es hänge davon ab, welche Auflagen es geben wird und was die kosten würden.

„Wir warten jetzt auf das Gutachten. Dann werden wir erst sehen, ob es sich rentiert, das alles zu investieren“, so Weil, der einem Neubau nicht mehr abgeneigt ist, allerdings schon betont: „Es gibt auch Gemeinden, die selbst kein Veranstaltungszentrum betreiben. Wir arbeiten daran, aber manche Sachen dauern eben. Und die Pandemie hat auch nicht geholfen.“

Ausweg heißt Neubau

