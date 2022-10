Zuzug: Mehr Einwohner, aber mehr Zweitwohnsitzer

Die Stadtführung hat sich vor einigen Jahren das Ziel gesetzt, die 10.000 Einwohner-Marke anzupeilen. Einer der wesentlichen Gründe für dieses erklärte Ziel ist, dass die Stadt dann bei den Ertragsanteilen ein größeres Stück von der Torte erhalten würde. Ein Nebeneffekt wäre etwa auch, dass die Zahl der Sitze im Gemeinderat von derzeit 33 auf 37 erhöht werden würde. Mehr Einwohner würden aber freilich auch mehr Aufgaben für die Gemeinde bedeuten, so muss man etwa mit der Infrastruktur Schritt halten können.

Wohnbauten wachsen wie die Schwammerl

Die Zeiten sind jedenfalls für Bruck gerade günstig, um kontinuierlich zu wachsen. Schließlich ist der Zuzug in der Stadt seit Jahren hoch. Die Nachfrage nach Wohnraum ist weiter ungebremst. Und dem kommt man nach Kräften auch nach. So wurden in den letzten Jahren mehrere Wohnblöcke in der Höfleiner Straße errichtet. Geplant sind Wohnungen auch am ehemaligen Tennisplatz-Areal in der Mühlgasse, neben dem Kindergarten in der Höfleiner Straße und in der Fischamender Straße entsteht mit der Famosa-Siedlung gerade quasi ein neuer Stadtteil.

Und der Effekt ist bereits spürbar, wenngleich es zu den 10.000 Einwohnern noch ein weiter Weg ist. Denn mit Stichtag 4. Juli zählte die Stadt zwar bereits 9.702 Einwohner, tatsächlich zählen allerdings nur die Hauptwohnsitzer und von denen gibt es erst 8.276. Die restlichen 1.426 Brucker und Wilfleinsdorfer haben hier lediglich einen Nebenwohnsitz angemeldet. „Das tut weh, das sind schon viele“, sagt Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ), der sogar feststellen musste, dass die Zahl der Nebenwohnsitzer zuletzt überdurchschnittlich gestiegen ist. „Es gibt viele Leute, die sich in Wien anmelden, weil sie das Parkpickerl brauchen“, weiß Weil.

Dazu komme, dass die Nachfrage nach neuem Wohnraum zum Teil auch von Bruckern selbst ausgelöst werde. So ziehen etwa manche, die derzeit in Wohnungen leben, in die Häuser der neuen Famosa-Siedlung. So oder so werde es bis zum Überspringen der 10.000er-Hürde noch eine Weile dauern. „Wir rechnen damit, dass wir die 10.000 Einwohner ab 2030 aufwärts erreichen“, so Weil.

Bittere Pille

