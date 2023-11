Richterin: „Sie haben Ihrer Frau längst etwas angetan“

„Ich werd dich noch alleine erwischen und bring dich um.“ Ein Satz der Angst macht, zumal, wenn er zwischen (Noch-)Eheleuten fällt, bedenkt man die über 20 Frauen, die heuer nach „Beziehungsstreitigkeiten“ von ihren Partnern tatsächlich getötet wurden. Unter anderem diese Drohung soll ein 34-Jähriger gegenüber seiner Ehefrau am 12. September dieses Jahres im ehemals gemeinsamen Haus in Bruck an der Leitha geäußert haben.

So lautete zumindest ein Teil der Anklage der Staatsanwaltschaft Korneuburg. Einige Tage vorher soll er bei der Autobahnabfahrt in Bruck dem Auto der Frau so nah aufgefahren sein, dass er das Fahrzeug touchierte. Der gravierendste Vorwurf war aber zweifellos der, der beharrlichen Verfolgung, indem er die räumliche Nähe zu ihr aufsuchte. Es sei viel für seinen Mandanten zusammengekommen, leitete Verteidiger Dominik Wild sein Eröffnungsplädoyer ein. Er räumte auch ein, dass die Drohung ein „Riesenfehler“ gewesen sei und der 34-Jährige falsche Entscheidungen getroffen habe.

„Was wollten Sie mit Ihrem Tun bewirken?“

Eine dieser falschen Entscheidungen war sicher auch, sich entgegen der gemeinsamen Absprache einen Schlüssel des Hauses zu behalten und dort herumzuschleichen. Das ältere Kind traue sich seit einem solchen „Besuch“ im August nicht mehr in den Keller, schilderte die Frau eine der Auswirkungen des Verhaltens des Noch-Ehemannes, von dem sie sich nach 14 Jahre Ehe scheiden lassen wollte. Er habe viel Mist gebaut, gab sich der 34-Jährige vor Richterin Monika Zbiral einsichtig.

Unter anderem gab er seine Drogensucht an, um sein Verhalten zumindest annähernd zu erklären. „Aber was wollten Sie mit Ihrem Tun bewirken“, fragte die Richterin nach und bekam ein - erwartbares - „Vielleicht, dass ich sie noch mal zurückbekomme“ zur Antwort und schob ein recht selbstmitleidiges „Ich hab viel auf einmal verloren“ hinterher. Der scheinbaren Harmlosigkeit des Begehrens durch den Beschuldigten stand im krassen Gegensatz die Zeugenaussage seiner Noch-Ehefrau gegenüber.

„Was nehmen die Kinder für eine Welt wahr?“

Sie habe sich mittlerweile mit ihren Kindern in dem Haus „eingebunkert“ und hätte Angst das Haus zu verlassen, auch weil Zeugen den 34-Jährigen des Öfteren ums Haus haben schleichen sehen. Immer wieder beteuerte der Angeklagte in der Verhandlung, dass er den Kindern versprochen habe, der Mutter nichts zu tun. Das provozierte bei der Richterin eine Frage und eine Feststellung. „Was nehmen die Kinder für eine Welt wahr“, so die Frage - und „Sie haben Ihrer Frau längst etwas angetan.“

Seine strafbare Übergriffigkeit räumte der Mann auch von Anfang ein, bestritt aber den Vorfall bei der Autobahnabfahrt. Für letzteren wurde der bisher Unbescholtene auch freigesprochen. Wegen der anderen Vorwürfe verurteilte ihn Zbiral zu drei bedingten Monaten Freiheitsstrafe, auch, wegen seines „glaubwürdigen Bemühens“, dass sie im Verhalten des Prozesses festgestellt haben wollte. „Er ist immer sehr einsichtig, aber es ändert sich nur nix“, war ein denkwürdiger Satz der Noch-Ehefrau in ihrer Zeugenaussage.