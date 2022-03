"Icehawks" laden zum Mitspielen ein

Werbung

Beim Brucker Eishockey-Verein "Icehawks Hockey Club" werden Kinder im Alter von vier bis 19 Jahren ausgebildet. Ein konkretes Bild davon kann man sich heute, Freitag, 25. März, im Rahmen des Trainings von 15.30 bis 18.45 Uhr machen, ebenso wie morgen, Samstag, 26. März, von 16.15 bis 18.15 Uhr in der Eishalle Leithana in Bruck.

Der Verein spielt sowohl in der Niederösterreichischen Landesliga in der U10, als auch in der österreichischen Bundesliga von U11 bis U20. "Sobald es Corona wieder zulässt, soll eine Teilnahme an der slowakischen Liga und der EMHL wieder erfolgen", hofft man beim Verein. Darüber hinaus gibt es auch eine Kooperation mit Mannschaften aus der Slowakei, die regelmäßig zu Turnieren nach Bruck eingeladen werden.

"Ebenfalls wird an der Intensivierung der Kooperation mit Finnland und Schweden gearbeitet, die im Sommer auch Trainingslager in Bruck machen. Internationale Camps wie Ivanov und Bukac werden ebenfalls angeboten, wo die Kinder der Icehawks vereinsübergreifend lernen und Erfahrungen sammeln können", so die Icehawks. Die Trainer, die der Verein beschäftigt, können A-Lizenzen und internationale Erfahrung aufweisen. "Unsere Goalie-Trainerin Theresa Hornig kennt man als Eishockey-Fan von diversen Fernsehübertragungen. Sie trainiert auch das Damennationalteam", ist man beim Verein stolz.

Der Verein hat in der Leithana mindestens dreimal pro Woche fixe Eiszeiten gebucht. Darüber hinaus bietet er Trockentraining und die Möglichkeit, Koordination und Skating auf der Skatemill zu üben. Krafttraining in einem eigenen kleinen Fitnessareal gehört ebenfalls dazu. Ab 2. April ist auch das Restaurant der Leithana wieder geöffnet, sodass Eltern und Begleitpersonen die Trainings und Matches auch von dort aus mitverfolgen können.

