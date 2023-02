Brucker Mittelschule ließ es krachen

An Unterricht war am Faschingsdienstag in der Mittelschule 1 nicht zu denken. Lehrer und Schüler hatten sich mit viel Liebe zum Detail auf den Höhepunkt des Faschings vorbereitet, und der wurde dann auch ordentlich gefeiert. Jede Schulstufe hatte eine lustige Nummer für das Faschingsprogramm vorbereitet. D

ie 1a etwa entführte in die Welt der wilden Tiere, die 2a hatte eine Tanznummer zu "Rock Me Amadeus" einstudiert, die 3a tanzte den "Macarena"-Song und die 4a begeisterte mit einer Modenschau. Den Abschluss der Auftritte bildete der Lehrerchor, der den Hit "YMCA" zu einer Schulhymne für die Mittelschule 1 umgetextet hatte.

Moderiert und technisch betreut wurde das gesamte Programm von Religionslehrer Gernot Ehlers. Nach einer Pause, in der es für alle Faschingskrapfen zur Stärkung gab, startete im Turnsaal die große Faschingsdisco für alle Schülerinnen und Schüler.

