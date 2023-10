Brucker ÖVP will „totes Pferd nicht weiterreiten“

Eigentlich ging es bei der Gemeinderatssitzung „nur“ um die Einleitung der Fernwärme in die Stadthalle. Die Kosten für die Umrüstung der Heizungsanlage sollen 16.000 Euro betragen. Wie so oft, wenn die in die Jahre gekommene Veranstaltungshalle angesprochen wird, entsponn sich daraus jedoch eine Grundsatzdebatte. Denn, ÖVP-Sprecher Ronald Altmann nutzte die Gelegenheit, um daran zu erinnern, dass Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) schon 2018 zugesagt hatte, dass es Planungen für eine neue Halle geben werde. Der ÖVP schwebt dafür konkret das sogenannte Pravitas-Grundstück in der Parkbadstraße vor, das die Stadt vor einigen Jahren erworben hat (die NÖN berichtete).

In Summe seien seit 2018 satte 220.000 Euro in die Stadthalle investiert worden, hatte Altmann aus den Rechnungsabschlüssen zusammengerechnet. „Und das für eine Handvoll Veranstaltungen. Das schaut sehr traurig aus. Mein Verdacht ist, die Stadthalle will gar niemand mieten“, betonte Altmann. Weitere 16.000 Euro auszugeben, auch wenn es für eine an sich sinnvolle Maßnahme wie das Einleiten der Fernwärme ist, dem könne die ÖVP nicht zustimmen. „Wir werden dieses tote Pferd nicht mehr mitreiten“, so Altmann.

Wenn auch mit weniger Vehemenz unterstrich den Kern der Kritik auch Grünen-Sprecher Roman Kral: „Es gibt keinen Gesamtplan. Man handelt sich immer von einer durchaus notwendigen Ausgabe zur nächsten.“ Die Haltung der ÖVP verstehe er im konkreten Fall aber nicht, denn über die Einleitung der Fernwärme sei man sich schließlich einig gewesen. Die Umrüstung der Heizung sei dafür eben nötig.

Unbeeindruckt davon zeigte sich SPÖ-Sprecher und Finanzstadtrat Josef Newertal (SPÖ): „Die Stadthalle ist anscheinend dein persönliches Steckenpferd. Das ist ein altes Gebäude. Die Instandhaltung ist notwendig, damit dort weiter Veranstaltungen durchgeführt werden können.“ Die Halle werde nach wie vor von mehreren Vereinen genutzt, betonte Newertal. Und Vizebürgermeister Roman Brunnthaler (SPÖ) setzte nach: „Was sollen wir machen, zusperren? Wir können derzeit keine neue Halle rausstampfen. Das immer nur Schlechtreden bringt auch niemanden weiter.“

Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) stellte letztendlich klar: „Es ist nicht die Hausaufgabe einer Gemeinde, eine Veranstaltungshalle zu schaffen. Die Stadthalle haben wir im Bestand, wie viele andere Gebäude übrigens auch, die Geld kosten.“

Die Maßnahmen für die Fernwärme wurde letztendlich von SPÖ, FPÖ und den Grünen beschlossen. Die Bürgerliste enthielt sich der Stimme. Die ÖVP stimmte wie angekündigt dagegen.