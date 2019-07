Die akute Finanznot des Bundesheeres hat nun auch für die Benedek-Kaserne handfeste Auswirkungen. Sowohl die Generalsanierung des vierten Kreuzgebäudes, die für Anfang des kommenden Jahres geplant war, wie auch der 2021 vorgesehene Neubau des Wirtschaftsgebäudes inklusive Küche und Speisesaal wurden gestoppt beziehungsweise auf unbestimmte Zeit verschoben.

In Summe fehlen für die beiden Projekte rund zwölf Millionen Euro. Eine Sanierung des Kreuzgebäudes (vier Millionen Euro) wäre zur Schaffung von Unterkünften für die steigende Zahl von Kurs- und Übungsteilnehmern dringend notwendig. Und in der Küche des Wirtschaftsgebäudes steht bereits seit ein paar Jahren „eine Zwangs-Schließung durch die Behörde aufgrund baulich bedingter Hygienemängel im Raum“, teilte das Militärkommando Burgenland im Rahmen einer Pressekonferenz am vergangenen Freitag in der Montecuccoli-Kaserne in Güssing mit.

